Laçin ilçesinin tanınmış şahsiyetlerinden Davut Çırak’ın babası Lütfi Çırak (97) bugün saat 16.30 sıralarında enfeksiyon hastalığı nedeni ile yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Merhume Naciye Çırak’ın eşi Sefure Çelik, merhume Halime Coşkun, Davut Çırak, Nazife Etliktepe, Mualla Erdoğan ve Canan Keşlik’in babaları olan Lütfi Çırak’ın cenazesi yarın Laçin Merkez Cami’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Laçin Yeni Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: HABER MERKEZİ