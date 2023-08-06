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Bir cami müezzininin Kur’an Kursu öğrencisini önce darp ettiği, sonra hakaret ve tehdit ettiği iddiası gündeme gelmişti. Olayla ilgili bir açıklama yapan İl Müftülüğü olayı da doğrulamış oldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada öğrenci velisi tarafından iddia edilen darp olayı ve psikolojik şiddet ile ilgili olarak; velinin 4 Ağustos 2023 Cuma günü saat 15.30’da Müftülüğü gelerek konu hakkında Müftü Yardımcısı ile görüşerek şikayet dilekçesi verdiği belirtilirken olayla ilgili idari soruşturma başlatacağının da kendisine söylendiği bildirildi.

Müftülüğün dilekçe sonrası bir muhakkik görevlendirerek tahkikata başladığı belirtilen açıklamada Müftülüğün bu durumu örtbas etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı da bildirilirken, öğrenci velisinin daha sonra ilgili camiye giderek imama ile müftüye yönelik hakarete varan ifadeler kullanması ile ilgili olarak da gerekli adli ve hukuki işlemlerin başlatılacağı bilgisine yer verildi.