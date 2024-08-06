Konut sahibi olmayı hayal eden dar ve orta gelirli vatandaşlar için yeni bir müjde geldi. Artan kredi faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmanın zorlaştığı bir dönemde, "İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası" kapsamında ilk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faizle kredi sağlanacak. Kampanya, yıl sonuna kadar Meclis'e sunulacak.

"İLK EVİM KONUT KREDİSİ KAMPANYASI" BAŞLIYOR

TGRT Haber'de yer alan habere göre; Artan faiz oranları, ödeme güçlükleri ve yüksek enflasyon nedeniyle dar gelirli vatandaşların konut sahibi olması giderek zorlaştı. Türkiye'de konut sahipliği oranı düşerken, 10 kişiden 7'sinin ev sahibi olduğu oran 10'da 5'e geriledi. Bu durum, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olmasını kolaylaştıracak yeni adımları beraberinde getiriyor. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlar için yüzde 1.20 faiz oranıyla 15 yıl vadeli konut kredisi imkanı sunulacak. "İlk Evim Konut Kredisi Kampanyası"nın detayları netleşmeye başladı ve bu kampanya, ev sahibi olmayı planlayan milyonlarca kişiyi sevindirecek.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ İMKANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), ikinci kez ev sahibi olacak kişiler için kredi kullanımını sınırlandırmıştı. Günümüzde 1 milyon TL'lik bir konut kredisi için 12 aylık vadede aylık faiz oranı yüzde 6,99 olarak uygulanırken, toplam geri ödeme 9 milyon TL'ye kadar çıkabiliyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan "İlk Evim Konut Kampanyası" kapsamında, ilk kez ev alacaklar için yüzde 1.20 faiz oranıyla 15 yıl vadeli kredi sağlanacak.

Bu düşük faizli kredi imkanı, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlayacak.

KAMPANYA BAŞLADI MI?

"İlk Evim Konut Kampanyası" henüz başlamadı. Başvuru tarihleri ve detaylar yıl sonuna doğru açıklanacak.

Bu kredi, yalnızca daha önce hiç ev sahibi olmamış vatandaşlara yönelik olacak.