Ziyarette başta Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık ve diğer galericileri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Benli, artan enflasyon ve döviz kuru ile birlikte araç fiyatlarının da neredeyse günü birlik arttığını ifade ederek ÖTV ve KDV oranlarının da buna eklenmesi ile birlikte asgari ücretlinin artık araç alabilmesinin imkansız hale geldiğini vurguladı.

Ülkede neredeyse nefes almaya bile vergi bağlanacağını anlatan Zehra Benli, her şeyin vergili hale getirilmesine en iyi örneğin su olduğunu belirtti.

Evlerde kullanılan suya önce kullanım vergisi ardından atık su vergisi kesildiğine dikkat çeken Benli, Türkiye’nin her şeyden vergi alınan bir vergi cenneti olmasına rağmen hiçbir şeyin yolunda gitmediğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıllarda kredi çekerek araç alabilen asgari ücretlinin artık araç sahibi olmasının bir hayal olduğunu belirten Benli, bir an öce ekonominin emin ellere teslim edilmesi gerektiğine dikkat çeken Benli, “Bu ülke ekonomiden anlamadığı halde ben ekonomistim diyenlerden ayrıca ekonominin teslim edildiği kişilerden çok çekti. 14 Mayıs’tan itibaren ehil ellere bırakılacak olan ekonominin düzelmesi ile birlikte vatandaşımız yine araç alabilir hale gelecek. Galericilerimizin şikayetçi olduğu internetten satışlar konusu takip altına alınarak işyeri olmayanların ayaktan satış ile sektöre zarar vermeleri engellenecek, araç alım ve satışları daha güvenilir hale gelecek” dedi.