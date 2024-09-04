Rabia Duman ve Murat Yalçın'ın kızları Damla ile Türkan ve Mustafa Ayvaz'ın oğulları Mahmut, evliliğe ilk adımını Güleryüz Düğün Salonu’nda düzenlenen nişan töreni ile attılar.

Genç çiftin nişan törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, 31 Mart yerel seçimleri Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu, İl Genel Meclis Üyesi Yusuf Sapancı, Belediye Meclis Üyeleri Ezgi Eşmen Tüfekçi, Onur Topkül, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, iş insanları İsa Tekin, Faruk Özköksal, Malik Battal, Serkan Çiçek, Gün Medya Yönetimi Kurulu Başkanı Güngör Atak ile Duman, Yalçın ve Ayvaz ailelerinin yakınları katıldı.

Genç çiftlerin nişan yüzüklerini CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar birlikte taktı. Katılımcılar nişan töreninde doyasıya eğlenerek, genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

ÇORUM HABER genç çifti tebrik ederek ömür boyu mutluluklar diler.