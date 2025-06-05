Çalgan, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kontrol noktasında ekiplerce durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet etti.

Özellikle uzak illerden gelen sürücülerden yolların durumu ve yolculukları hakkında bilgi alan Çalgan, sürücü ve yolcuları seyir esnasında emniyet kemeri takmaları ve hız limiti başta olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Bayram boyunca karayollarında ve şehir merkezinde görev yapacak olan emniyet görevlilerinin bayramını tebrik eden Çalgan, gazetecilere İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlayan Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Samsun karayolu üzerinde bulunan kontrol noktalarında trafik kuralları hakkında sürücülere son kez hatırlatmalarda bulunduklarını kaydederek, “Hem bu gün, hem bundan sonra bayram günlerinde bu noktada görev yapan arkadaşlarımıza moral vermek, onların da bayramlarını vazife başında tebrik etmek maksadı ile buradayız” dedi

Polis ekiplerince durdurulan sürücülere şehrin tanıtımını yapan hediyeler vererek bayramlarını tebrik eden Çalgan, “Ümit ediyorum, hepimiz için huzurlu, kazasız, sağlıklı güzel bir bayram olur” dedi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK