Şehrin 8 ayrı bölümünde oluşturulan kurban kesim alanlarında vatandaşların sıcaktan korunlarını sağlamak amacıyla çadırlar kurulurken, kesim alanları bayram boyunca vatandaşların kullanımına açık olacak.

Hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenene kurban kesim alanlarında sürekli olarak Çorum Belediyesi personelleri temizlik konusunda vatandaşlara hizmet verecek.

Öte yandan gün boyu kurban kesim alanlarında ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar için Çorum Belediyesi tarafından ikramlarda bulunulacak.

Buna göre Kurban Bayramı süresince hizmet verecek olan kurban kesim noktaları şöyle: “Mimar Sinan Mahallesi, 27. Sokak kesişimindeki park alanı; Buharaevler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Hz. İbrahim Camii yanı; Bahçelievler Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy 1. Caddesi ile Sülüklüevler 38. ve 48. Sokak kesişimindeki park alanı; Buharaevler Mahallesi, Buhara 5. Caddesi ile 22. Sokak kesişimi (Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi); Ulukavak Mahallesi, Çamdeğirmeni 10. ve 19. Sokak kesişimi (Çiftlik Mezarlığı); Ulukavak Mahallesi, İkbal Kent arkası, Çiftlik Çayırı 60. Sokak; Gülabibey Mahallesi, Mevlana Camii yanı ve İskilip Yolu üzeri, 5. kilometre Çorum Belediyesi Hayvan Pazarı.”

Editör: NURDAN AKBAŞ