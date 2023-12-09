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Toplantıya Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya da katıldı. Toplantıya Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Başkan Yardımcısı Yunus Baydar, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Yaraşcı, Ahmet Şimşek, Bülent Ozan, Talat Çetiner, Cemil Gülfen, Denetleme Kurulu Üyesi Ahmet Kırlıoğlu, Genel Sekreter İbrahim Karakoyunlu, Teknik İşler Şube Müdürü Onur Yiğit, İdari İşler Şube Müdürü M.Cüneyt Bayoğlu ve 46 İl Birliğinden Yönetim Kurulu Başkanları ve temsilcileri de hazır bulundu.



Kamil Özcan’ın açılış konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü. Toplantıda Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği, Ulusal Hayvan Islah Eylem Planı, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik, sözleşmeli üretimde TARSİM zorunluluğu, hayvansal üretim ve tip sözleşmesi, Türkvet ve E-ıslah veri tabanları senkronizasyonu, süt tedarik sözleşmesi ve TARSİM, Soy Kütüğü İşletme ve Hayvan Sınıflandırması Uygulamaları, ATS Ziraat Bankası Protokolü konuları Genel Sekreter İbrahim Karakoyunlu’nun moderatörlüğünde tüm katılımcılarla ele alındı ve çözüm önerileri hakkında görüşüldü.

Toplantı sonucunda katılım sağlayan Birlik Başkanları ile fikir birliğine varılarak Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri için hayati olan konularda danışma kurulu ve komisyonlar kuruldu. Bu sayede önemli konularda daha güçlü adımlarla ekip halinde hareket edilmesi planlandı.



BAKAN YARDIMCISI

İLE GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Türkiye Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan, Genel Sekreter İbrahim Karakoyunlu ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlik Başkanlarından oluşan heyet ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Gümen’i ziyaret etti

Ziyarette Yılmaz Kaya, Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Ahmet Gümen ile bir süre görüştü. Ziyaret çerçevesinde birliklerin yaşadığı sıkıntılar dile getirildi. Hayvancılık sektörünü daha işlevsel hale getirebilmek adına çözüm önerileri sunuldu.

Bakan Yardımcısı Gümen, ülke hayvancılığını en iyi seviyelere getireceklerini kaydetti.