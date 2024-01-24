Yaptığı açıklamada projeleri ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Kaya, şunları söyledi:

“İLK PROJEMİZLE SÜT TOPLAMA AĞIMIZI GENİŞLETTİK”

“Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak, TKDK’nın IPARD II 8. Başvuru Çağrısına süt toplama ve taşıma ağımızı genişletmek için 2,2 milyon lira yatırım tutarlı proje vermiştik. Bu projeyle süt soğutma ve depolama tankları, saf su ve süt analiz cihazı, 3 adet süt toplama aracı ve 1 adet süt taşıma kamyonu aldık. TKDK bu yatırımımız için 1 milyon lira hibe ödedi.”

“YENİ ARAÇ VE TANKLARLA AĞIMIZA

GÜÇ, SÜTÜMÜZE KALİTE KATIYORUZ”

“IPARD II 13. Başvuru Çağrısına verdiğimiz ve sözleşmesini imzaladığımız projemizle; 5 adet süt taşıma aracı, 5 adet araç üstü süt taşıma tankı ve 1 adet süt analiz cihazı alıyoruz. Böylece yeni taşıma araçları ve tanklarla süt toplama ağımızı güçlendirirken, analiz cihazıyla da topladığımız sütün kalitesinden ödün vermeyeceğiz. Toplam yatırım tutarı 13,8 milyon lira bulan bu yeni projemizi tamamladığımızda, TKDK 8,2 milyon lira hibe ödeyecek.”

“TKDK DESTEĞİ İLE TOPLAM 16 MİLYONLUK

YATIRIM YAPMIŞ OLACAĞIZ”

“Böylece Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak IPARD II 8. ve 13. Çağrısına verdiğimiz her iki projemiz için toplamda 16 milyon lira yatırım yaparak, TKDK’dan 9,2 milyon lira hibe almış olacağız. Aynı zamanda, TKDK’nın tüm yatırımcılara sağladığı, proje harcamalarında KDV ve ÖTV muafiyetinden de faydalanarak dolaylı bir destek daha sağlamış olacağız.”

“330 KÖYÜMÜZDE 3 BİN ÜRETİCİMİZİN

SÜTÜNÜ TOPLUYORUZ”

“Göreve geldiğimiz günden beridir yönetim kurulundaki arkadaşlarımla ve değerli çalışanlarımızla birlikte, süt üreticilerimizi mağdur etmemek, nerede üretilen süt varsa bunu üreticimizin ayağına kadar giderek, değerinde almaya ve değerinde pazarlamaya yönelik çaba sarf ediyoruz. 330 köyde 3 bin üreticimizin günlük 120 ton sütünü topluyoruz. Bu kapsamda TKDK’dan alacağımız bu son desteğin ardından günlük süt toplama kapasitemiz 150 tona ulaşacak. “

“YENİ PROJEMİZLE ÜRETİCİMİZİN

SÜTÜNE DAHA DA DEĞER KATACAĞIZ”

“13.Çağrıdaki projemizle üreticimizin sütünü hijyen şartları altında kontrollerini sağlayarak alıp, taşıma tankları ve nakil vasıtalarıyla birliğimiz merkezindeki ana depolama ünitemize getireceğiz. Süt hijyenine yönelik makine ekipmanlarımız sayesinde çiğ süt tedariği sağladığımız ulusal ölçekteki 6 büyük firmaya da daha fazla güven vermiş olacağız. TKDK’nın destek verdiği bu projemiz bize her ortamda prestij sağlayacak. Bu durumun aynı zamanda sattığımız sütümüzün parasal değerine de olumlu yansımaları olacak.”

“HER ZAMAN ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

“Biz birlik olarak üreticimize sadece ürettikleri sütü almak suretiyle destek sağlamıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın gerek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gerekse TKDK aracılığıyla sağladığı ve Valiliğimizin de verdiği desteklerle kurduğumuz makine parkımızla yem bitkileri ekimi, hasadı ve paketlemesine yönelik destek de oluyoruz. Aynı zamanda hammadde ve veteriner hizmetleriyle de sürekli üreticilerimizin yanındayız. Bu sayede bugün birliğimiz; yönetimi, çalışanları ve üyeleriyle tam bir kenetlenme halinde ve “daha iyiyi nasıl yaparız?” diye çaba sarf ediyor.”

“EMEĞİ GEÇEN, DESTEK OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Yatırımımız bize süt toplama ağımızı genişletme ve süt toplama kapasitemizi artırma olanağı verecek. Bu yatırımı tamamladığımızda belki 5-10 yıl sonrasını bile karşılayacak bir süt toplama kapasitesine sahip olacağız. Bu desteği sağlayan Devletimize, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya, Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatçı’ya, Sayın Oğuzhan Kaya’ya, Sayın Vahit Kayrıcı’ya, TKDK İl Koordinatörümüz Mustafa Mansur Yalvaçer ve il koordinatörlüğümüz çalışanlarına, proje danışmanlığımızı yürüten Sayın İlhan Kuyu’ya şahsım, yönetimim ve üyelerim adına çok teşekkür ediyorum. Yatırımımızın hayırlı olmasını diliyorum.”