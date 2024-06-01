Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 2024 Yılı Mayıs Ayı Yönetim Kurulu ve Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği (YHKB) 2024 Mayıs Ayı Encümen ve Meclis toplantıları için Tokat’a giden Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın bir dizi ziyarette de bulundu.



Vali Dağlı ile Başkan Aşgın, Tokat’ta ilk olarak Vali Numan Hatipoğlu ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde Belediye Başkanlığı görevine seçilen merhum efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Çorum Alaca doğumlu oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Vali Dağlı ile Başkan Aşgın daha sonra bu kentte görev yapan hemşehrimiz Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü hemşehrimiz Hüseyin Kır, Şube Müdürü Yaşar Bilir ve Tokat Vakıflar Bölge Müdürü Sebahattin Erdoğan'ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Aşgın ayrıca dostu önceki dönem Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu'na yeni açtığı avukatlık bürosu için hayırlı olsun ziyaretinde de bulundu.