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Toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum Esnaf Odaları Birlik Başkanı Recep Gür ve ilgili esnaf oda başkanları ile kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda; genel emniyet ve asayiş konuları ile birlikte, “okul çevreleri, sanayi sitesi, otogar güvenliğinin sağlanması, tekel bayileri, açık tütün satışı yapan yerler, berberler, kahvehaneler, taksi ve servis araçları, otoparklar, kargo firmaları ve motokuriyelerin denetlenmesi, sokak aydınlatmaları, semt pazarları güvenliği ile ilgili sorunların çözümü” gibi birçok konu detaylıca görüşülerek değerlendirildi.



Emniyet ve asayiş konusunda bugüne kadar yapılan sıkı çalışmaların güzel sonuçlar verdiğini dile getiren Vali Dağlı, Çorum’un yapılan bu çalışmalarla iyi bir noktaya geldiğini ancak bunları yeterli görmediklerini söyledi.

Vali Dağlı, küçük sayılabilecek sorunları bile tamamen ortadan kaldırmak üzere Belediye, Emniyet ve Jandarma’nın, ilgili tüm kurumlar, STK’lar, esnaf odaları, muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte iletişim, koordinasyon ve uyum içerisinde daha gayretli bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Çözüm odaklı yapacakları çalışmalarla birlikte kenti emniyet ve asayiş konusunda şu anki durumundan daha iyi hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Vali Dağlı, çocukların, gençlerin ve vatandaşların aileleri ile birlikte huzur ve güven içerisinde gezebilecekleri, yaşayabilecekleri bir Çorum oluşturma hedefinde olduklarını ifade etti.