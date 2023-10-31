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Çorum Valiliği’nde “Dogalgaz Değerlendirme Toplantısı” düzenlendi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’ndaki toplantıda ilimiz merkez ve ilçelerinde doğalgaz yatırım altyapısının son durumu, doğalgazla ilgili vatandaşlardan gelen talepler, kurumlararası koordinasyonun güçlendirilmesi ve Çorumgaz A.Ş’nin genel faaliyetleri ele alındı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Bayat Kaymakam Vekili Seher Söyler, Laçin Kaymakam Vekili Yağmur Şimşek, Ortaköy Kaymakam Vekili Burak Dilaver Yampal, Uğurludağ Kaymakam Vekili Mehmet Buğra Katırcı, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik, Çevre Şehircilikve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Çorumgaz A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman, Çorumgaz A.Ş. Operasyonlar ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Mevlüt Kara, firma Etüt-Proje ve CBS Birim Yöneticisi Halil İbrahim Uzun, Müşteri Deneyimi, Satış & Pazarlama Müdürü Serhat Gökhan Canbolat ve Valilik personeli katılım sağladı.

Toplantıda Çorumgaz A.Ş. Müşteri Deneyimi, Satış & Pazarlama Müdürü Serhat Gökhan Canbolat tarafından şirketin ana faaliyetlerini kapsayan bir sunum yapıldı. Sunumda Ahlatcı Holding, ÇEDAŞ (Çorum Elektrik Dağıtım A.Ş.) grup şirketleri, Çorumgaz A.Ş’nin tarihçesi, Çorum ve ilçelerinde yapılan yatırımlar, doğal gaz alt yapı çalışmalarında gelinen son durum, firmanın işletme faaliyetleri, müşteri hizmetleri ve bilgi teknolojileri faaliyetlerine değinildi.

İlimiz ve ilçelerimizdeki Çorumgaz A.Ş. tarafından yürütülen doğal gaz yatırımlarının daha hızlı bitirilmesi noktasında yapılabilecek çalışmaları değerlendirdiklerini belirten Vali Dağlı, özellikle doğalgaz altyapı çalışmalarının devam ettiği ilçelerde Kaymakamlıklar, Belediyeler ve firma arasında karşılıklı diyaloğu ve koordinasyonu arttırarak tüm ilçelerdeki vatandaşlara bu güzel hizmeti en kısa sürede ulaştırma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.