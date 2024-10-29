Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanı Orhan Tosik, Cumhuriyetin kahraman milletimizin, dünyada benzeri görülmemiş cesareti, fedakarlığı ve muhteşem mücadelesiyle kazandığı Kurtuluş Savaşı’nın nişanesi olduğunu söyledi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınlayarak işgal ve esarete boyun eğmeyen milletimizin Cumhuriyet ile geleceğin yol haritasını çizdiğini söyleyen Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik: “Başkumandanımızın ve kahraman milletimizin 101 yıl önce açtıkları yolda, gösterdikleri hedefe, durmadan yürüyeceğimize Ülkücü Türk Gençliği olarak bir kez daha söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle büyük Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Devletimizin kurucusu ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman şehitlerimizi ve aziz hatıraların rahmetle, minnetle anıyor, şükranlarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR