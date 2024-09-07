Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Suat Arslan, ilçeye gelerek görevine başladı. Başsavcı Suat Arslan, Sungurlu'yu daha önceden tanıdığını belirterek, burada görev yapacak olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Arslan, Sungurlu'da her zaman adaleti sağlamak için çalışacaklarını ve her daim ulaşılabilir olacaklarını vurguladı.

Sungurlu'nun şirin bir ilçe olduğunu kaydeden Arslan, “Burada görev yapmaktan, Sungurlu ilçesi ve halkına hizmet vermekten mutluluk duyacağım. İlçede adaletin en kısa ve en etkili şekilde uygulanabilmesi için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

SUAT ARSLAN KİMDİR?

1985 Kırşehir Doğumlu olan Suat Arslan, 2008 yılında Konya Selçuk Üniversitesinden mezun oldu. Serbest avukatlık yapan Arslan, 2013 yılında savcılık mesleğine başladı. Sırasıyla Ordu, Tunceli ve Balıkesir'de görev yapan Arslan, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Son olarak Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Arslan, evli ve 2 çocuk babası.

Editör: HABER MERKEZİ