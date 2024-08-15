İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş şube Müdürlüğü2ne bağlı ekiplerce il merkezi ve ilçelerde yapılan uygulamalar esnasında polis ekiplerine sahte kimlik gösteren S.Ö.(42)’nin GBT- UYAP sorgusunda Cumhurbaşkanı’na hakaret, çeşitli dolandırıcılık suçları ve nafaka hükümlerine uymamaktan 32 ayrı suç dosyasından arandığı tespit edildi.



Üçtutlar Mahallesi Muratevler 4. Sokak üzerinde yapılan uygulamada ise polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan S.K.(33)’nın sahte kimlik ve ehliyet ibraz etmesi üzerine yapılan GBT kontrolünde cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, güveni kötüye kullanma, tehdit ve hakaret, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticareti, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması suçlarından 6 farklı dosyadan arandığı tespit edildi. Şahsın üst aramasında ise 1 adet sustalı bıçak elde edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şahıs, polis merkezi amirliğine götürüldü.