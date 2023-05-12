Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" sözünden yola çıkarak devletin yaşayabilmesi için insanın yaşaması gerektiğini belirten Ahlatcı, bu defa seçim çalışmaları kapsamında Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesini ziyaret ederek, hasta vatandaşlarla ve sağlık çalışanları ile buluştu.

Hastanede tedavi gören hastaları tek tek ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Ahlatcı, “Hastalarımızın en kısa süre içerisinde tedavilerinin tamamlanıp sağlıklarına kavuşarak taburcu olmalarını temenni ediyorum hepsine rabbimden acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Hastane personeli, tedaviye gelen hasta yakınları ve hastalarla sohbet eden Ahlatcı, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaparak çeşitli mesajlar verdi.

“SAĞLIK ALANINDA ÇIĞIR AÇTIK”

AK Parti’nin sağlık alanında Türkiye’de bir çığır açtığını hatırlatan Ahlatcı, “Sizlerden 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde desteklerinizi istiyoruz. Çünkü AK Parti’nin bu yaptıklarını yıkmaya gelen bir anlayış var. Onun biz kazanımlarımızı daha da ileriye götürmek için Recep Tayyip Erdoğan’la yola devam diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Bugün 80 yılda yapılanların kat ve kat fazlasını 20 yılda yapan bir iktidar olduğunu aktaran Yusuf Ahlatcı, hastane çalışanları ve hasta yakınları ile yaptığı sohbete şöyle devam etti:

“Bugün sadece ve sadece Cumhurbaşkanımızı makamından alaşağı etmek isteyen ondan sonrası içinde herhangi bir çözümü projesi bulunmayan bir yönetim var. Bugüne kadar kazanımlarımızı yok etmek üzere gelmek isteyen bir yönetim var. AK Parti şu kadar yol yaptı ben daha fazlasını yapacağım diyen bir güruh yok.

AK Parti yollar, köprüler, hastaneler, tüneller, deniz altında tüneller yaptı ben geldiğimde daha fazlasını yapacağım diyende yok. Ben geldiğimde kayyumları kaldıracağım, özerklik vereceğim, Ayasofya'yı eski haline döndüreceğim diyen bir güruh var. AK Parti'nin yaptıklarını yıkmaya gelen bir anlayış var. Onun biz kazanımlarımızı daha da ileriye götürmek için Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam diyeceğiz. 14 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanımızın balkon konuşmasını tekrar dinleyeceğiz.”

CUMHURBAŞKANIMIZA SAHİP

ÇIKMAK BOYNUMUZUN BORCU

Bütün dünyanın 14 Mayıs'a kitlenmiş durumda olduğunu kaydeden Ahlatcı, “İngiliz ekonomi dergisi 'Erdoğan gitmeli' diyor. ABD Başkanı Biden, 'Erdoğan'ın karşısında muhaliflere desteği arttırmamız lazım' diyor. ABD, Ermenistan, Yunanistan'ın ve AB ülkelerinin istemediği bir Recep Tayyip Erdoğan var. O yüzden onların istediği değil bizim istediğimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak, sarılmak boynumuzun borcudur. Dünya mazlumlarının tek umut kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyetlerini toplayıp birlik kurmanın tek umut kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

14 MAYIS’TA YENİ BİR TARİH YAZACAĞIZ

14 Mayıs'ta güçlü bir şekilde tarih yazacaklarını vurgulayan Ahlatcı, “15 Mayıs'ta gün yeni bir yüzyılın ilk ışıklarıyla üzerimize doğacak ve biz o günden sonra da ülkemiz için milletimiz için şehrimiz için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. (Haber Merkezi)