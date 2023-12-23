Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Çorumlu hemşehrimiz Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Bakü'de ilk olarak Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a Azerbaycan’ın Bakü Büyükelçisi Çorumlu hemşehrimiz Cahit Bağcı da eşlik etti.

ŞEHİTLİK ZİYARETİ

Türk Şehitliği’nde hatıra defterini imzaladıktan sonra konuşma yapan Yılmaz, “Bu mukaddes vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı sıfatıyla Azerbaycan'ı ilk ziyaretimde manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir şeref duyuyorum. Aziz vatanın evlatları, 105 yıl önce kardeş Azerbaycan'ı kendi öz vatanınız gibi savunurken şehit düştünüz. Kutsal vatan toprakları için eriştiğimiz bu şehitlik mertebesi, Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki kardeşlik bağını eşsiz ve sonsuz kılmıştır. Bu onurlu mücadeleniz bugün Azerbaycan topraklarının refahı ve huzuru için mücadele eden bizlere her zaman için kılavuz olmaktadır. Bir millet, iki devlet şiarı ve sizlerin fedakarlıkları ile vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği, ebediyen var olmaya devam edecektir. Aziz hatıranızı geçmiş ve gelecek nesillerin kalbinde ebediyen yaşatacağız. Ruhlarınız şad olsun. Allah hepinize rahmet eylesin” dedi.

ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cevdet Yılmaz’ın Zagulba Sarayı’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki mevcut işbirlikleri ve yeni işbirliği fırsatları ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Büyükelçi Bağcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ileten Yılmaz’ın ziyaretinde de hazır bulundu.

İŞ İNSANLARI İLE BULUŞTU

Cevdet Yılmaz, Türkiye Yüzyılı İşbirliği ve Dayanışma Platformu Azerbaycan’ın desteğiyle 150’den fazla Azerbaycanlı ve Türk iş adamının katılımıyla gerçekleştirilen “İş Dünyası Buluşması” programına da katıldı.

İş insanları ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Yeni güncellenmiş politikalarımız ile birlikte aylık bazda enflasyonun bir ivme kaybettiğini görüyoruz. Yıllık bazda belirgin düşüşü ise 2024 ortalarında görmüş olacağız. 2026’da ise yeniden tek haneli rakamlara ulaşacağız” dedi.

Azerbaycan ile Türkiye'nin geliştirdiği ikili ilişkinin Kafkasya için refah anlamına geldiğini vurgulayan Yılmaz, zor şartların aynı zamanda fırsatlar ortaya çıkardığını, Azerbaycan şirketleri ve iş insanlarının Türkiye'ye yaptığı yatırımların 19,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını, Karabağ'ın çok daha güçlü, gelişmiş bir bölge olması için işbirliğinin en üst düzeyde devam ettirileceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bakü temasları kapsamında Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.