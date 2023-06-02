Buna göre, seçimde yurt içinde 52 milyon 93 bin 375 oy kullanıldı, katılım oranı yüzde 85,72 oldu. Yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde 1 milyon 930 bin 226 seçmen oy kullanırken yurt dışı seçmenin seçime katılımı yüzde 56,34 olarak gerçekleşti.

Yurt içi ve yurt dışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenin oy verdiği seçimde katılım oranı yüzde 84,15 olarak kayıtlara geçti.

Kullanılan oylardan 684 bin 288'i geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan geçerli oylardan 27 milyon 834 bin 589 seçmenin oyunu aldı. Erdoğan, yüzde 52,18'le yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise geçerli oylardan 25 milyon 504 bin 724'sini aldı. Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 47,82 oldu.

Erdoğan'ın mal bildirimi

YSK'nin kesin sonuçlara ilişkin kararında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın mal varlığına ilişkin bildirim de yer aldı.

Buna göre, Erdoğan çiftinin 1988'de edindiği Rize'nin Güneysu ilçesi Dumankaya köyünde 10 bin lira değerinde 2 bin metrekare arazisi, İstanbul'un Üsküdar ilçesi Kısıklı semtinde 2019'da edindiği konuta ait her biri 7 milyon 695 bin lira değerinde iki hissesi bulunuyor.

Mal beyanında Erdoğan ve eşinin 4 ayrı banka hesabında 1 milyon 884 bin 878 Türk lirasının olduğu, ayrıca 5 milyon 390 bin lira borcu bulunduğu belirtildi.