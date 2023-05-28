Çorum'da Kadeş Barış Meydanı’nda toplananlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla sevinç gösterisinde bulundu.
Parti bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, Erdoğan lehine sloganlar attı.
Törende, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum'dan milletvekili seçilen AK Partili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, vatandaşlara hitap etti.
Kentte ayrıca AK Parti'li ve MHP’li seçmenler araçlarıyla konvoy düzenledi.
Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Kadeş Barış Meydanı’na Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşık 15 metrelik posteri asıldı.