ATO Congresium’da düzenlenen “Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması” programına katılarak esnafa sağlanan desteklerle ilgili yeni düzenlemeleri sıralayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayı sonuna kadar esnaf başına verilen 500 bin lira olan kredi üst limitinden 1. ve 2. risk grupları dışındaki esnafların da yararlanabileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Esnafımızın hammadde, malzeme alımlarında kullandığı kredi kartı üst limitini yüzde 50 oranında artırarak 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltiyoruz” dedi.

Esnafın toplumun sorunlarını yansıtan önemli bir topluluk olduğunu kaydeden Erdoğan; “Hayatının bir döneminde esnaflık yapmış bir kardeşiniz olarak biz de sizlerin içinden çıkarak buralara geldik. Ülkemizde işlerin nasıl gittiğini anlamak için önce esnafa bakıyoruz. Orada huzur, dirlik, şükür varsa tamam diyoruz. Orada sıkıntı görüyor, şikayet duyuyorsak dikkatimizi öne çıkan meselelerin çözümüne yöneltiyoruz” diye konuştu.

Son 20 yılda esnafa verilen önemli desteklerin olduğuna dikkat çeken Erdoğan; “Destekleri saymaya kalksak saatler, günler sürer. Esnafımızın Halkbank'tan kullandıkları faiz indirimli kredi limitini 5 bin liradan 500 bin liraya çıkardık. Yatırımlardaki kredi limitini bir buçuk milyon liraya yükselttik. Politika faizindeki düşüne paralel olarak esnafımızın kullandığı kredilerdeki hazine sübvansiyonunu yüzde 50'ye kadar artırdık. Son olarak esnafımıza tahsis ettiğimiz 100 milyar liralık kaynak için Halkbank kredilerinin faiz oranını yüzde 9 buçuktan yüzde 7 buçuğa indirdik. Hazinemiz, esnafımızın kredi indirimini desteklemek için geçtiğimiz yıl 10 milyar liralık bir kaynak kullandı. Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 milyar lira esnaf kredisi parolası ile hayata geçirdiğimiz destek paketinden şimdiye kadar 136 bin esnafımız faydalandı.3 ay gibi kısa sürede toplam 45 milyar liraya ulaşan kredi kullanım miktarı günden güne artıyor. Esnafımızın çok büyük teveccüh gösterdiği destek paketinin limitini 50 milyar lira ilave ile toplamda 150 milyar liraya çıkartıyoruz. Ayrıca 1. ve 2. risk grubunda bulunan ve halihazırda esnaf başına 500 bin lira olan kredi üst limitinden diğer risk gruplarındaki esnafımıza da haziran ayı sonuna kadar yararlanma imkanı getiriyoruz. Binlerce esnafımızın daha yüksek tutarda finansmana erişmesini temin ediyoruz” açıklamasını yaptı.

(İHA)

