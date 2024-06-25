Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde Dağıstan'daki terör saldırılarını nefretle kınadı, Rus halkına taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.