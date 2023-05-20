28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi bu sabah saat 08.00 itibariyle başladı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından İstanbul Havalimanı ve gümrük kapılarında oy kullanma işlemleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararı gereği bu sabah saat 08.00'de başladı. Oy verme işlemi 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek. 28 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde yurt dışındaki seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda dış hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarına toplam 12 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar bu sandıklarda oy kullanabilecek.