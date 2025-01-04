Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile birlikte MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, 2024 yılında Cumhur İttifakı ve belediyelerinin gerçekleştirdiği çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda, 2024 yılı boyunca yapılan projeler ve belediyelerin başarıları değerlendirilirken, 2025 yılı için yerel yönetimlerde ve teşkilatlarda hayata geçirilecek yeni projeler, Cumhur İttifakı ile ortaklaşa yürütülecek faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamalarda, Cumhur İttifakı'nın birlikteliği ile yerel düzeyde daha güçlü bir yönetim anlayışı sergileneceği vurgulandı. 2025 yılı için hedeflenen projelerin, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik olacağı ve partinin yerel yönetimlerdeki etkinliğini daha da pekiştireceği belirtildi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, “Cumhur İttifakı ile birlikte, 2024 yılında önemli adımlar attık. 2025 yılı için de yerel yönetimlerde güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız, halkımızın sorunlarına çözüm üretmek ve milletimizin refah seviyesini yükseltmektir” dedi.

Belediye Başkanı Gelgör ise; “Osmancık’ta gerçekleştirdiğimiz projelerle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirdik. 2025 yılında da yeni projelerle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP'li yetkililer, önümüzdeki dönemde Cumhur İttifakı ile koordineli olarak gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalarla, yerel yönetimlerin başarısının daha da artacağına inandıklarını dile getirdiler.

Editör: HABER MERKEZİ