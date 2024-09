Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıl dönümünün yarın akşam idrak edileceği hatırlatılan hutbede, "Bizleri bir kez daha Mevlid-i Nebi'ye ulaştıran Yüce Rabb'imize sonsuz hamdüsena, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun." ifadeleri yer aldı.

Hazreti Muhammed'in, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen son peygamber olduğu belirtilen hutbede, şunlar kaydedildi: "Sevgili Peygamberimiz, iman, amel ve ahlakın birbirinden ayrılamayacağını, güzel ahlakın, hayatın her alanını kapsaması gerektiğini vurgulamıştır. İnsanın ancak ahlakı ölçüsünde dindar ve iyi bir kul olabileceğini belirtmiştir. Peygamber Efendimiz, tüm insanlık için en güzel örnektir. Rabb'imize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı o hatırlatmıştır. Ailemize Allah'ın bir emaneti olarak sahip çıkmamız gerektiğini o öğütlemiştir. Erdemli, ahlaklı ve onurlu bir hayatın yollarını o göstermiştir. Hak ve hakikati, adalet ve merhameti o öğretmiştir. Kadınlar ve yaşlılar hak ettikleri gerçek saygınlığa onunla ulaşmıştır. Yetim ve öksüzlerin yüzü onunla gülmüştür. Diri diri toprağa gömülen, hor ve hakir görülen kız çocukları onunla hayat bulmuştur."

“NARİN” VURGUSU

"Ne hazindir ki her geçen gün, insani değerlerin ayaklar altına alındığı, masum çocukların acımasızca katledildiği, her türlü kötülüğün açıkça işlendiği bir zamanda yaşıyoruz." denilen hutbede, şu ifadeler kullanıldı:

"Kalpleri kararmış, vicdanları körelmiş zalimlerin kurbanı, nazik ve narin bedenler oluyor. Böylesine bir ortamda Sevgili Peygamberimizin sadece mevlidini anmak ve hatırasını yad etmekle ona karşı sorumluluğumuzu asla yerine getirmiş olamayız. Bugün bize düşen, Allah'ın Resulü'ne hakkıyla tabi olmak, bizlere bıraktığı en büyük miras olan Kur'an-ı Kerim'e ve sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Başka Narinlerin canice katledilmemesi, başta Gazze olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki masumların canlarına kıyılmaması için Peygamberimizin güzel ahlakını ve çağlar üstü mesajlarını insanlıkla buluşturmaktır.

Barış dini İslam'ın, hayat rehberi Kur'an-ı Kerim'in, rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın, insanlığın sığınabileceği tek liman olduğunu ısrarla anlatmaktır. Dinimizi ve dini değerlerimizi değil, dindarlığımızı yeniden sorgulamaktır. O kutlu Nebi'nin sünnet-i seniyyesinin tüm insanlık için bir kurtuluş pusulası ve bir hayat kılavuzu olduğunu unutmamaktır. İşte o zaman dünyamızda zulüm ve haksızlıklar sona erecek, insanlar güven içinde kardeşçe bir arada yaşayacaktır. Kimse kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar veremeyecek, masum canlar hayatlarının baharında solmayacaktır."

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Mevlit Gecesi'ni içine alan haftanın Mevlid-i Nebi Haftası olarak kutlanacağı belirtilen hutbede, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki haftanın temasını "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlediği, hafta boyunca gerçekleştirilecek programlarla Hazreti Muhammed'in hayatının anlatılacağı kaydedildi.

