Palabıyık Köyü Muhtarı Önder Göcen’in amcasının oğlu, merhum Lütfü Göcen ile merhume Akgül Göcen’in oğlu, Gönül Göcen’in eşi, Aslı Bal ve Duran Göcen’in kardeşleri, Gülben, İkbal, İlayda, Ela ve Lütfü Göcen’in babaları olan Coşkun Göcen, geçirdiği ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; dün sabah saatlerinde Kamyoncular Garajı’ndaki işyerinde kalp krizi geçiren Göcen, olay yerine çağrılan ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Genç yaşta hayata veda eden Coşkun Göcen, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sevenlerini derin üzüntü içinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün (20 Aralık 2022) saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Palabıyık Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

