Yayınladığı mesajda, rahmet ve bereket ayı Ramazan’ı Şerifi uğurlayarak bayrama kavuşmanın mutluluğunu dile getiren Coşgunsu, “Bayramlar, dini ve milli inançlarımızı örf ve adetlerimizle süsleyip, geçmişten devraldığımız mirası zenginleştirerek geleceğe taşıdığımız, hoşgörünün ve yardımlaşma duygularının en güzel örneklerinin sergilendiği yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan önemli günleridir” dedi.

Asırlardan beri birlik içerisinde kutladığımız, yardımlaşmanın ve dayanışmanın sembolü olan bu Ramazan Bayramında da millet olarak gönüllerimizin huzur, sevgi ve kardeşlik duygularıyla dolmasına, bayram sevinciyle coşmasına vesile olmasını dileyen Barış Coşgunsu, “Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz mübarek Ramazan Bayramının milletimize ve ülkemize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diler, bu vesile ile değerli tüm Çorumlu hemşehrilerimin bayramlarını en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılar sunarım” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

