ÇOSAD Kurucu Başkanı Pehlivan, “Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, ÇESOB ve Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliği ile yıllardır çözüme kavuşturulması beklenen sanayi sitesi güvenlik sorununun çözümü ile ilgili olarak başlatılan etüt ve anket çalışması hakkında Çorum Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif DAğlı başta olmak üzere, Çorum Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, ÇESOB Başkanı Recep Gür’e, Oda Başkanı Necmettin Uzun’a ÇOSAD yönetimi ve üyeleri adına teşekkür ederiz” dedi.

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Hıdır Balaban’ın sanayi sitesinde yapılan anket çalışmaları hakkında yapmış olduğu “Bizi yok hükmünde sayarak yapılan bu çalışmayı efesle kınıyorum” şeklindeki açıklamasını da esnafın talebini hiçe saymaktan öte, yapılan çalışmaların zarar görmesi ihtimalini doğurduğunu dile getiren Pehlivan, “ÇOSAD yönetimi olarak, uzun yıllardır Çorum Sanayi Sitesi için teşekküre layık işler yürüten Hıdır Balaban başkanımızın bu tutumunun, şahsi çatışmalar ile alakalı olduğu kanısındayız. Bu sebep ile başkanımızdan ılımsal yaklaşım ile birleştirici, tecrübesi ile sanayi esnafının derdine çözüm olmasını beklemekteyiz.

Unutulmamalıdır ki, sanayi sitesi güvenlik sorunu yalnızca esnafın değil tüm vatandaşların ortak sorunudur. Sanayi sitesinde ki güvenlik zafiyeti sebebi ile binlerce lira zarara uğrayan esnaflara ek olarak tamir bakım için bıraktığı aracının, gece saatlerinde atölye dışında kalacağını öğrenen vatandaşlar evlerinde huzursuz olmasına sebep olmaktadır.

ÇOSAD yönetimi olarak yapılan çalışmalar için teşekkür eder iken tüm oda başkanları ve kooperatif başkanlarından bu konu hakkında aynı hassasiyeti bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ