Sezon, 25 Ekim’de Konya Devlet Tiyatrosu’nun “Hevesi Kursağında Kalanlar Kulübü” isimli müzikli oyunuyla açıldı. 1 Kasım’da Ankara Devlet Tiyatrosu, “Glengarry Glen Ross” oyunuyla Tuncer Cücenoğlu Sahnesi’nde perde açtı. 8 Kasım’da İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun “Nereye” isimli oyunu sahnelendi. 15 Kasım’da sergilenecek oyun ise, İzmir Devlet Tiyatrosu’nun “Kaçaklar” oyunu.

Devlet Tiyatrosu’nun oyunları cuma ve cumartesi akşamları saat 20.00’de suare, cumartesi günü saat 14.00’de de matine yapıyor. Biletler ise tam 70, indirimli 45 lira olmak üzere son derece makul fiyattan satışa sunuluyor.

1969’da hizmete giren Devlet Tiyatrosu Salonu, -şimdi eskimiş olsa da- uzun yıllar Anadolu’da parmakla gösterilen salonlardan biriydi. Gerek bu görkemli salonun varlığı, gerekse yaygın amatör tiyatro çalışmaları nedeniyle, Çorum öteden beri, Anadolu’da, tiyatro kültürünün geliştiği, ciddi bir seyirci potansiyeline sahip kent olarak öne çıkıyor. Nitekim, suarelerde salon hemen tamamen doluyor. Şimdi hedef, matinelerde de tam doluluğa ulaşmak.