Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan “Türk Mutfağı Haftası” çerçevesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi paydaşlığında Çorum Mutfağını tanıtmak amacıyla il merkezi ve ilçelerde belirlenen noktalarda yöresel lezzet sunumları yapımı ve çekimleri ile tarihi ve kültürel gezilerden oluşan bir program hazırlandı.

Konuya ilişkin olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Çorum’un tanıtılması amacıyla düzenlenecek etkinliklere ve tanıtım çekimlerine katılmak üzere gastronomi dünyasının önemli isimleri, yatırımcı, gurme-şef, gastronomi yazarı, gezi yazarı, profesyonel turist rehberi, tur operatörü, acenta yetkilisi, youtuber ve influencerler ilimize davet edilmiştir. Konuklarımız eşliğinde müze ve örenyerlerimizle birlikte Alaca, İskilip, Osmancık gibi ilçelerimizde de Kaymakamlık ve İlçe Belediyelerimizin işbirliğinde ilçeye özgü yöresel lezzetlerin sunumu ve çekimleri ile kültürel ve turistik geziler yapılacaktır.”



COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER VE YÖRESEL LEZZETLER

“Türk Mutfağı Haftası kapsamında kadim şehrimiz Çorum’un tüm ilçelerinin kendilerine özgü tatlarla yerinde katılım göstereceği organizasyonlarda Çorum’un zengin ve köklü gastronomi kültürü tanıtılacak, yerel üreticiler tarafından doğal ve geleneksel yöntemlerle üretilmiş ürünlerin yapım aşamaları, sunumu ve çekimleri yapılacaktır. Kökleri çok eskiye dayanan ve bu köklü doku ile kendine özgü bir mutfak oluşturan Çorum, Türk Mutfağı Haftası boyunca coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri eşliğinde, eşsiz gastronomi yolculuğunu halkımızla paylaşacaktır.

Türk Mutfağı Haftası nedeniyle düzenlenecek etkinliklerle yalnızca müze ve örenyerlerinin değil aynı zamanda Çorum’un alternatif turizm potansiyelinin öne çıkarılmasıyla şehrimizin turizmine büyük katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu vesileyle hem destekleri hem de iştirakleriyle organize edilen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri için sektörel paydaşlarımız Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Alaca, İskilip, Osmancık Kaymakamlıkları ve Belediyeleri ile Çorum Anitta Otel ve İklim Orman Otel’e, Çorum Kafkas Kültür Derneği’ne, Mahmudiye Köy Muhtarlığı’na, emeği geçen diğer tüm kişi, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Yürütülecek faaliyetlerin İlimizin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri adaylığı için bir temel oluşturmasını umut ediyor, Türk Mutfağı Haftamızı kutluyoruz.”