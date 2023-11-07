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“Sizin Oraların Nesi Meşhur” mottosuyla bu yıl 12’incisi düzenlenen ve 7 bölgeden yüzlerce yöresel ürünün sergilendiği Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Antalya’da gerçekleştirildi. Fuarda Çorum’un da tanıtım standı açıldı.

ANFAŞ-Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde 02-05 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen fuara Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Fuarda ilimizin coğrafi işaretli ürünlerden Çorum leblebisi, İskilip dolması, İskilip turşusu, İskilip tokmaklı kağnı, İskilip çileği, İskilip çileği kolonyası, İskilip çileği lokumu, İskilip çileği cipsi, Oğuzlar cevizi, Alaca mor soğanı, Kargı tulum peyniri, Dodurga kapari turşusu, Osmancık pirinci, Çorum has baklavası, Çorum su böreği, yarı değerli doğal taş, ilimizde üretilen un, reçel ve turşuların tanıtımı yapıldı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, “Yöresel ürünlerimizin ticarete kazandırılması, tüketimlerinin yaygınlaştırılması, katma değerlerinin artırılması ve coğrafi işaret ile tescil ettirilerek standartlarının oluşturulması gibi amaçlarla 02-05 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen YÖREX-Yöresel Ürünler Fuarı'na katılım sağladık, ilimizin yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünlerinin tanıtımı başarılı bir şekilde yapıldı. Katılımcıların yoğun ilgisini gören standımıza Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.



Yoğun ilgi ile karşılanan Çorum standında İskilip dolmasının kazanı dualarla açıldı. Standı ziyaret eden misafirlere İskilip dolması, Çorum has baklavası, Çorum su böreği ile taze kavrulan Çorum leblebisi ikramında bulunuldu.