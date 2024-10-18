Ziyaret sırasında, Çorum’un tarım ve hayvancılık alanındaki talepleri Bakan Yumaklı’ya iletildi. İl Başkanı Murat Günay, “Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı’yı Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı ile beraber ziyaret ederek Çorum'umuzun taleplerini ilettik. Sayın Bakanımıza ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Görüşmede, Çorum’un tarımsal potansiyelinin artırılması ve çiftçilere yönelik desteklerin genişletilmesi konularında istişarede bulunuldu. Bakan Yumaklı, Çorum'un tarım sektörü için önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, taleplerin değerlendirileceğini belirtti.

Ziyaret, Çorum’un tarım politikaları çerçevesinde önemli adımlar atılmasına katkı sağlaması bekleniyor. AK Parti heyeti, bölgedeki tarımsal sorunların çözümü için gereken destek ve kaynakların sağlanması adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ