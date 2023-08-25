Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında 23 Ağustos günü 81 ilin il başkanları ve koordinatörlerinin katılımıyla 24 Ağustos’ta ise Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında il başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, il belediye başkanları ve il genel meclis başkanlarının katılımıyla 162. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleşti.

Çorum’dan da AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur’un katıldığı toplantıda; teşkilat çalışmaları, yerel yönetimler seçimleri, yerel ve genel gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan AK Parti 'nin 22. yılı kutlandı.

AK Parti İl Başkanı Günay; “162. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Çorum'umuzun ihtiyaç ve taleplerinin bir kısmını ilettik. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımıza taleplerimize gösterdiği hassasiyetten dolayı hemşehrilerimiz adına teşekkür ederiz. Birlik ve beraberlikle daha nice yıllara ulaşmak temennisiyle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilk günkü aşkla durmak yok yola devam” dedi.