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Çorum’un eşi bulunmaz tarihi zenginliklere sahip bulunduğunu, ancak bu hazinelerin turizm açısından hak ettiği şekilde değerlendirilemediğine tanık olduğunu ifade eden Vali Dağlı, turizmi canlandırabilme adına neler yapılabileceğini de Çorum’un tüm dinamikleriyle birlikte değerlendirmeye almayı amaçladığını söyledi.

ÇORUM HABER’in sahibi Baytaş A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özsaraçoğlu, Başkan Vekili Niyazi Özmercan, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Yolyapar, Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Kerman, köşe yazarı, emekli din görevlisi Fikrettin Çıplak ve ÇORUM HABER Ailesi’nden, sigortacı Birhan Baran, Vali Dağlı’yı ziyaret ederek “hayırlı olsun” temennisinde bulundular ve başarı dileklerini ilettiler.

Vali Zülkif Dağlı, Çorum basınının sorunları ile ilgili olarak da brifing aldığını anlatarak, her sorunu, ilgilileriyle istişare ederek ve Çorum kamuoyu ile paylaşarak çözme çabası içinde olacağını vurguladı.