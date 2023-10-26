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Kuvvet Enerji Ltd. Şti tarafından Çorum İli, Bayat İlçesi Tepebayat ve Pancarlık Köyleri sınırları içinde 55 MW’lık Bayat Güneş Enerji Santrali (GES) ve 55 MWh kapasiteli Elektrik Depolama Tesisi (EDT) kurulması planlanıyor. Projenin değeri 490 milyon lira olarak hesaplanıyor. Proje kapsamında kurulacak santralde 119 bin 808 adet 550 Wp tek kristalli güneş paneli ve 8 adet invertör kullanılacak. Ayrıca yaklaşık 724 bin metrekarelik proje alanının 8 bin metrekarelik kısmında kurulacak 55 MWh kapasiteli elektrik depolama tesisinde lityum-iyon batarya teknolojisi kullanılacak.Santralde yıllık 110 milyon kWh elektrik üretilmesi öngörülüyor. Üretilecek enerjinin şalt merkezine ve oradan da 154 kV Elektrik İletim Hattı ile Bayat Havza Trafo Merkezine bağlanması planlanmakta olup gerektiğinde şebekeye geri verilmek üzere Elektrik Depolama Tesisine aktarılacak.