Çorum’un Sungurlu ilçesinde hasadına başlanan meşhur 10 dilim kavunu tezgahlarda yerini almaya başladı. İlçeye bağlı 106 köyün yaklaşık 80’ninde ekimi yapılan 10 dilim kavunun hasadına başlandı. 10 dilim kavun çeşidinin hasadının erken başlayıp erken bittiğini söyleyen üreticiler, bu sürecin 3 aylık bir zaman diliminde gerçekleştiğini söylüyor.

İlçeye bağlı Kavşut köyünde kavun yetiştiren Hüseyin Kuşbudu, 150 dönüm araziye kavun ektiğini ve ilk hasadı yaparak satışa çıkardıklarını söyledi. Hüseyin Kuşbudu, Nisan ayında ekilen '10 dilim' kavunun Temmuz ayında hasadının yapıldığını ifade ederek, kavuna ilginin yoğun olduğunu ve şehir dışına bile gönderdiklerini belirtti. Kuşbudu, bu cins kavunların hem aromasının ve veriminin güzel olduğunu hem de 10 dilim şeklinde olduğu için kesiminin daha kolay olduğunu dile getirerek, tadının çok lezzetli olduğunu vurguladı.

İLÇEDE 33 YIL ÖNCE EKİMİNE BAŞLANDI

'10 dilim' kavun ilçede yaklaşık 33 yıl önce ekimine başlanmış ve zamanla bölgeye özgü yetiştirilerek çok sayıda çiftçinin gelir kapısı haline geldi. Kavunun en önemli özelliği bir kökten 5 ile 7 arasında ürün alınmasının yanı sıra ayrıca kendine has kokusu, aroması ve uzun ömürlü olması da kavunun başlıca özelliğidir. 10 dilim kavunda dekar başına yaklaşık 2 ton ürün, 3 ay gibi kısa bir sürede alınabilmektedir. Kavun üretiminde en son alınan ürünler genellikle kelek olarak toplanıp turşu yapımında kullanılmaktadır. Kurulan pazarlarda ve satış noktalarında ülkenin her yerine kavun gönderiliyor.