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Hitit uygarlığı gibi paha biçilmez tarih hazinelerine sahip olan Çorum’un “marka il” olabilmesi adına, Boğazkale’nin Kadın Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ile TOBB Çorum İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Zeynep Yarımca, anlayış birliği ve ortak çaba noktasında buluştular.

Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Zeynep Yarımca’yı ziyaret ederek bu göreve yeniden seçilmesi nedeniyle kutladı. Kaymakam Yıldız, “Hitit Köyü” projesi hakkında bilgi vererek, bu projenin Boğazkaleli kadınların el emeği ürünlerini satışa sunmaları olanağını sağlayacağını ifade etti.

Zeynep Yarımca da, Kadeş Antlaşması’nda mührü bulunan Puduhepa’nın çok önemli bir tarihi kadın figür olduğunu vurgulayarak, bir çok yeni projeyi TSO önderliğinde hayata geçirebileceklerine inandığını söyledi.