Çorum’da kış boyu kendini özleten kar Mart ayında kapıyı çaldı. Sungurlu'ya bağlı köylere geceden itibaren lapa lapa kar yağdı. Köyler beyaza bürünürken, kar yağışı sevinçle karşılandı.

Öte yandan kent genelinde sıcaklıklarda da düşüş oldu.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji’den alınan hava tahminlerine göre bugün karla karışık yağmur görünüyor. 10 Mart Pazar günü hava bulutlu, en düşük hava sıcaklığı -2 en yüksek hava sıcaklığı ise 7 derece olması bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren ise hava sıcakları artacak. 13 Mart Çarşamba günü hava sıcaklıklarının 19 dereceye kadar çıkması bekleniyor.