Çorum’da kış boyu kendini özleten kar Mart ayında kapıyı çaldı. Yağış nedeniyle Çorum'un Oğuzlar ve Mecitözü ilçeleri ile Bayat'ın yüksek kesimleri karla kaplandı. Oğuzlar'da beyaza bürünen arazi, güzel görüntüler oluşturdu. Mecitözü'nde ise kar, ilçe merkezinde hayatı zorlaştırdı. Bayat'ta da yüksek kesimler, yağışın ardından karla kaplandı. Oğuzlar ilçesine bağlı Derinöz köyünde geceden itibaren lapa lapa kar yağdı. Köy, beyaza bürünürken kar yağışı sevinçle karşılandı. Öte yandan kent genelinde sıcaklıklarda da düşüş oldu.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, çiftçiler zirai dona karşı uyarıldı. Zirai don tehlikesinin, 23 Mart Cumartesi günü sabah saatlerine kadar devam edeceği bildirildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji’den alınan hava tahminlerine göre bugün, yarın ve cumartesi günü kentte kar yağışı görünüyor. 22 Mart Cuma günü ve 23 Mart Cumartesi günü en düşük hava sıcaklığı -1, en yüksek hava sıcaklığının ise 7 derece olması bekleniyor. Pazar günü hava parçalı bulutlu, en düşük hava sıcaklığı -1, en yüksek hava sıcaklığı ise 10 derece görünüyor.

Hafta başında da havaların soğuk olması bekleniyor.