Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binasında gerçekleştirilen seçimlere Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Yönetim Kurulu üyeleri Nilüfer Akın ve Doğan Keskin ile Genel Sekreter Murat Zeybel katıldı.

Yapılan seçim sonucunda TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına Zeynep Çenesiz Yarımca, başkan yardımcılıklarına; Gönül Özdilli ve Gülden Arzoğlu getirildi.



Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; "Aslı Kerman, Didem Tokgöz, Melisa Gürlek Özer, Mine Aydemir, Özlem Özdemir, Rana Çiçek, Sevgi Tığlı, Şule Bilge, Zeynep Mertek, Huriye Durak, Rumeyse Nur Kumaş ve Filiz Penpe" seçildi.

TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlığına ise Mehmet Fatih Altan seçilirken yönetimde ise şu isimler yer aldı;

"Haydar Can Sarıaslan, Kaan Özbayram, Mehmet Taha Müftüoğlu, Ozan Gazel, Sefa Sezikli, Sinan Çakır, Türker Tokgöz, Mehmet Yürüyen, Bilal Coşkun, Emrullah Ülkücü, Cumhur Benli, Ömer Faruk Erbaş, Behsat Uyanıker, Ömer Can Koca"

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, kadın ve genç girişimciler kuruluna yeni görevlerinde başarılar dileyerek, girişimci kurullarının aktif bir şekilde çalışmalarını önemsediklerini her alanda destek verdiklerini ifade etti.

Başaranhıncal, “TOBB Çorum İl Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan, başkan yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Kurullarımızdan, Çorum’daki kadın ve genç girişimci sayısının artması yönünde çalışmalar ve kente değer katacak sosyal sorumluluk projelerine imza atmalarını bekliyoruz. Görüş ve önerilerinizle icra komitesine üst düzey katkı sunacağınıza yürekten inanıyorum. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Bölgemizin en önemli Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum’umuzun en etkin ve güçlü kurumlarından biridir. Sizler de artık TOBB ve ÇTSO’nın bir ferdisiniz. Bunu her ortamda çalışmalarınızla, sorumluluklarınızla hissettireceksiniz. Şehrimizde gençlerin girişimcilik ekosistemine yönelik en önemli işleri yapan kuruluş ÇTSO ve onun bünyesindeki Genç Girişimciler kuruludur. İcra Komitemizin liyakatli arkadaşlarımızdan oluştuğunu biliyorum. Bu nedenle İl Kadın Girişimciler Kurulu’na ve Genç Girişimciler Kurulu'na büyük görevler düşüyor. Onlar üretken olup projeler geliştirecek ki geleceğimizin potansiyel iş insanları gençler ve kadınlar istihdam edilebilsin. Bizler ÇTSO Yönetimi olarak daima genç girişimciler kurulumuzun yanında olacak, Odamızın tüm imkanlarını çalışmalarının daha verimli, etkili sonuçlar vermesi adına seferber edeceğiz. Bugün gerçekleştirilen seçimlerle göreve gelen kıymetli kadın ve genç girişimcilerimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman sizlerin yanınızdayız” dedi.