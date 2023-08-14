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Bu kapsamda ilimize gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile biraraya gelerek sorunlarla çözüm önerilerini istişare etti.

Bakan Işıkhan ile birlikte Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Günay, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, OSB Müteşebbis Heyeti Üyeleri, TSO, ÇOSİAD ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de toplantıda hazır bulundu.

Bakan Işıkhan’ın katıldığı toplantıda konuşan TSO Başkanı Başaranhıncal, Türkiye'nin kültürel mirasının taşıyıcılarından, büyük medeniyetlere ev sahipliği yapan şehrimizin ekonomisi, ihtiyaç ve talepleri, çalışma hayatında karşılaşılan sorunlar ile sosyal güvenlik ve iş kanununda yaşanan mevzuatsal sorunlar ve öneriler ile ilgili iş insanlarının istek ve taleplerini iletme imkanı bulduklarını kaydetti. Başaranhıncal, Bakan Işıkhan’a ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Çorum’un her bakımdan daha müreffeh bir hale gelmesi için neler yapılacağının konuşulduğu toplantıda söz alan Bakan Işıkhan ise “Çorum’u ekonomik ve ticari açıdan güçlendirmenin ve iş insanlarımızın sıkıntılarını gidermenin yolları üzerine istişarelerde bulunduk. Tüccarımız, sanayicimiz ve iş dünyamız ile güçlü iletişimimizi sürdürmekteki kararlılığımızı aktardık. Çorum'un üretim ve istihdamına katkı sağlayan, vatandaşlarımıza iş kapısı açan fabrikalarımızda çalışanlarımızla bir araya geldik. Çorum'un istihdam kapasitesini daha da artırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.