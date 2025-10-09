Bayat Devlet Hastanesi’nde göreve başlayan Uzman Dr. Pamir Onat ve ekibi, hastanenin modern ameliyathanesinde ilk pilonidal sinüs ameliyatını gerçekleştirdi. Operasyonun başarıyla tamamlandığı, hastanın ameliyat sürecini sorunsuz bir şekilde atlattığı ve operasyon sonrası stabil durumda servise alındığı bildirildi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, bu başarının Bayat’ta sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma yolunda önemli bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Yeni ameliyathanenin hizmete girmesiyle birlikte, ilçede daha kapsamlı, modern ve nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulacağı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu başarı, ilçemizde daha kapsamlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunma hedefimize önemli bir adım olmuştur. Yeni ameliyathanemizin, halkımıza modern cerrahi imkânlar sunma yolunda önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.” Bayat Devlet Hastanesi’nde yapılan bu ilk operasyonun, sağlık alanında ilçeye yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Yetkililer, modern donanımlı ameliyathanede bundan sonra da çeşitli cerrahi operasyonların güvenle gerçekleştirileceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi