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Çalışmaları tüm kamu kuruluşlarıyla ortak akıl ve uyum içinde yürütmek için kararlı olduklarını belirten Ahlatcı, kurumların istek ve taleplerini titizlikle değerlendireceklerini söyledi.

Yapılan toplantının Çorum'un dönüşümü için atılan önemli adımlardan biri olduğunu kaydeden Ahlatcı, şehre olan borcunu yerine getirme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Verimli geçen toplantının ardından açıklama yapan Ahlatcı, Çorum'un zengin tarihine ve kültürel mirasına sahip bir şehir olduğunu belirtti. Bu potansiyeli maksimum düzeyde kullanarak, Çorum'un kalkınması ve gelişmesi için büyük projelere destek vermeye odaklandıklarını ifade etti.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir Çorum bırakma hedefiyle yoğun bir çaba sarf ettiklerini belirten Ahlatcı, halkın desteği ve iş birliğiyle birlikte güçlü bir şekilde ilerleyeceklerini vurguladı. Çorum'un modern ve yaşanabilir bir şehir olması için çabalayacaklarını dile getiren Ahlatcı, gelecek kuşaklara daha güzel bir miras bırakmak için kararlılıkla çalışacaklarının altını çizdi.