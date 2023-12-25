Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu bir dizi inceleme ve ziyaret için ilimize gelmişti. İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i ziyaret eden Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, daha sonra Çorum Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu, daha sonra ise Milli Eğitim Müdürü Kodek, birim amirleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile Şube Müdürleri’nin katılımı ile ilimizdeki eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Vali Dağlı’nın da katılımı ile Sıklık Tabiat Parkı’nda bulunan Orman Okulu’nu da ziyaret ettikten sonra Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.