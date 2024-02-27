Budaközü Vadisi, Çorum Boğazkale İlçesi Hattuşa Milli Parkı sınırları içinde Hattuşa Antik Kenti’nin hemen yamacında yer alıyor. Eşsiz doğası ile 4 mevsim yürüyüş severlerin uğrak noktası.

Hititlerin başkenti Hattuşa’da bulunan Budaközü Vadisi doğaseverlerin gözdesi. Tarih ve kültür turizmi meraklılarının uğrak noktalarından birisi olan Boğazkale, şimdilerde Hattuşa Milli Parkı sınırlarında yer alan Budaközü Vadisi yürüyüş parkuru ile özellikle doğaseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Vadinin sahip olduğu doğal güzellik insanları adeta büyülüyor.

Çorum’da bulunan Hitit Yolu, seyahat yazarları, gezginler ve turizm dergileri tarafından Türkiye’deki en keyifli yürüyüş rotaları arasında gösteriliyor. UNESCO logosu taşımaya hak kazanan Hitit Yolu, aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen 14 yürüyüş rotası arasında yer alıyor.



İLK YAZILI BARIŞ ANLAŞMASI 'KADEŞ' BURADA İMZALANDI

Budaközü Vadisi 4 kilometrelik yürüyüş parkuru ile doğaseverleri dünyanın ilk yazılı barış anlaşması Kadeş’in imzalandığı, yani bir nevi barışın keşfedildiği topraklarda tarih ve doğayla iç içe bir yolculuğa davet ediyor.