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Geçtiğimiz ay içerisinde yaşanan kazanın ardından hastaneye kaldırılan ancak 40 gün süren yaşam savaşını önceki gün kaybederek şehit düşen Polis Memuru Yusuf Çağatay Sanalp için Ankara’da resmi tören düzenlendi.

Ahmet Hamdi Akseki Cami’sinde yapılan törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un yanı sıra çok sayıda jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik personeli ile Sanalp'ın ailesi ve yakınları katıldı.

6 yıllık evli ve iki çocuk babası olan Sanalp’ın naaşı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’ndaki polis şehitliğine götürüldü. Şehidin annesi Emine Sanalp duygusal anlar yaşadı. Ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutun önüne gelen anne Sanalp, vedalaştığı evladını son yolcuğunu uğurladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise cenaze töreni ardından baba Yaşarettin Sanap ile bir süre konuşarak teselli etti.