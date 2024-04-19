Çorum'un İskilip ilçesinde Belediye Başkanlığı görevine seçilen İsmail Çizikci, insan odaklı sosyal belediyecilikte önemli bir adım attı. Bu çerçevede İskilip merkezinde cenaze nakil hizmetinden ücret alınmıyor, köylerden kilometre başı 15 TL alınıyordu. Şehir merkezinde alınmayan nakil ücreti bundan sonra köylerden de alınmayacak.

VATANDAŞ MEMNUN

İnanların acı günlerinde nakil ücreti alınmaması isabetli olduğu kadar, insani ve vicdani bir karar olarak değerlendirildi. Vatandaşlar İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci’nin aldığı karardan memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür ettiler.



