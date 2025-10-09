Çorum İli Bal Üreticileri Birliği’nin yeni başkanı Hüseyin Karakuş, göreve seçilmesinin ardından geçen 1.5 aylık sürede birliğin vizyonunu ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Genç, dinamik ve çözüm odaklı bir anlayışla yola çıkan Hüseyin Karakuş, arıcılığın hem ekonomik hem de kültürel yönünü güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

“BİRLİKTE ÜRETECEĞİZ,

BİRLİKTE YÜKSELECEĞİZ”

Birlik Başkanı Karakuş yaptığı açıklamada, birlik üyelerinin sorunlarının çözümü ve arıcılık sektörünün daha ileriye taşınması için kararlılıkla çalışacaklarını vurguladı.

Hüseyin Karakuş, “Birlik olarak arıcılığın daha da geliştirilmesi, üyelerimizin sorunlarının çözülmesi ve Çorum’un arıcılık alanında daha güçlü bir konuma gelmesi için gayret edeceğiz. Arıcılık yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde genç arıcılara özel bir önem vereceklerini belirten Karakuş, projelerinin merkezine gençleri aldıklarını söyledi. “Acemi arıcılarımıza rehberlik edecek, tecrübeli üreticilerimizle gençlerimizi buluşturacağız. Gençlerimiz bu toprakların geleceği, arıcılık ise onların emanetidir” diyen Hüseyin Karakuş, bilgi paylaşımı ve eğitim odaklı çalışmalara da hız vereceklerini aktardı.

Birlik bünyesinde üyelerin ihtiyaçlarını kolaylaştıracak yeni projeler de yolda. Uygun fiyatlı ekipman temini konusunda hazırlık yaptıklarını açıklayan Karakuş, arıcılıkla uğraşan üreticilerin maliyet yükünü hafifletecek adımlar atacaklarını dile getirdi.

Karakuş, “Çorum’un doğası, florası ve iklimi arıcılık için son derece elverişli. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek markalaşan, katma değer üreten bir arıcılık sektörü oluşturmak istiyoruz. Birliğimiz, sadece bir meslek örgütü değil; dayanışmanın, emeğin ve üretimin merkezidir,” sözleriyle birlik ruhuna dikkat çekti.

Birliğin merkezinin Kunduzhan Mahallesi Hürriyet 12. Sokak No:42 adresinde hizmet verdiğini hatırlatan Karakuş, tüm üreticileri dayanışma içinde olmaya davet etti.

Muhabir: SELDA FINDIK