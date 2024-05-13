Çorum’un önceli valilerinden, Emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım’ın eşi Perihan Yıldırım, Emekli Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Recep Kömürcü’nün eşi Hülya Kömürcü, Çorum’da vali yardımcısı olarak görev yapmış olan Emekli Vali Osman Dıraçoğlu’nun eşi Şengül Dıraçoğlu, 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin’in eşi Makbule Şahin, Çorum Şeker Fabrikası eski Müdürü Günay Keskinkol’un eşi Yıldız Keskinkol ve diğer bazı Çorum’da görev yapmış eski bürokratların eşleri, Kayseri Valiliği döneminden, Perihan Yıldırım’ın Kayserili arkadaşları ve yine Anhkara’dan eğitimci arkadaşları, 30 kişilik bir kafile halinde Cumartesi günü Çorum’a geldi.

Kafile, Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’ın refakatinde Hattuşa’yı gezdi. Hitit Köyü’nde kendilerine, Çorum Valiliği tarafından yöresel ürünlerden oluşan bir brunch verildi. Alacahöyük ziyaretinin ardından Çorum’a gelen kafile, Ahlatcı Altın Rafinerisi’ni gezdi.

Konuklara Çorumlu Obası’nda da Çorum Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Kafileyi Boğazkale’de Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın eşi Sibel Ahlatcı ile ÇORUM HABER İmtiyaz Sahibi Hülya Yolyapar karşılayıp eşlik etti.