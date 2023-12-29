Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 22 milyar 999 milyon dolar, ithalat yüzde 5,7 azalarak 28 milyar 916 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 232 milyar 810 milyon dolar, ithalat yüzde 0,5 artarak 332 milyar 736 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Kasım ayında yüzde 1,6 artarak 20 milyar 451 milyon dolardan, 20 milyar 773 milyon dolara yükseldi.

Kasım’da dış ticaret açığı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan 5 milyar 918 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Kasım ayında yüzde 71,3 iken, 2023 Kasım ayında yüzde 79,5'e yükseldi. Ocak-Kasım döneminde dış ticaret açığı ise yüzde 0,1 artarak 99 milyar 828 milyon dolardan, 99 milyar 926 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Kasım döneminde yüzde 69,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 70,0'a yükseldi. Ayrıca Kasım ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3 oldu. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya, en fazla ithalat yapılan ülke ise Çin oldu.

KASIM AYI İHRACATI

161 MİLYON DOLAR

Öte yandan Kasım 2023 Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre Samsun’da 106,7 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 95,4 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Tokat’ta ihracat 3,8 milyon dolar, ithalat 2,8 milyon dolar; Çorum’da ihracat 161 milyon dolar, ithalat 308,3 milyon dolar ve Amasya’da ihracat 14,4 milyon dolar, ithalat 6,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayı rakamları sonrasında Çorum’un 11 aylık ihracatı da 1 milyar 644 milyon 188 bin dolara, 11 aylık ithalatı ise 3 milyar 613 milyon 899 bin dolara yükselmiş oldu.