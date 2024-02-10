DEVA Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Av. Yunus Emre Özdemir, projelerini ve vaatlerini gazetecilere anlattı. Kentte bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısına DEVA Partisi İl Başkanı Zehra Sucu Benli, Merkez İlçe Başkanı Hilmi Eker ve il yöneticileri katıldı.

12 yıldır Çorum’da avukatlık yaptığını evli ve bir kız babası olduğunu anlatan Av. Yunus Emre Özdemir, partisinin Çorum’da kuruluş aşamalarında yer aldığını ve 2023 yılı Temmuz ayından bu yana il başkanlığı yaptığını kaydetti.

AYNI ANDA KİTAP OKUMA REKORU

Üniversite yıllarında Çorum’a dair hayalleri ve projeleri olduğunu anlatan Özdemir, Çorum’u Guinness Rekorlar Kitabı’na sokma hayalinden bahsederek, “Turhan Kılıçcıoğlu stadında Ethem Erkoç hocamın bir kitabını öğrenci kardeşlerimizle birlikte aynı anda en çok kişi ile okuma rekorunu kırma projemiz vardı. Bu sayede hem okuma alışkanlığını artırmak hem Çorumlu bir yazarı tanıtmak imkanımız olacaktı. Ayrıca Çorumumuz ulusal ve uluslararası basında görünür olacaktı. İnşallah bu projemizi gerçekleştireceğiz.” dedi.

Özdemir, bisiklet kullanımını yaygınlaştıracak ve bu alanda yarışlara katılacak sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini, Kale ve çevresinin dönemin gereklerine göre restorasyonu sağlayarak kalenin şehrin merkez noktalarından birisi olmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Çorum’un çözüm bekleyen en önemli sorunlarından birinin ise İlim Yayma Kavşağı konusunda da projesini anlatan Özdemir, “Burası özellikle Pazartesi günleri tehlike oluşturuyor, ivedilikle pazarın yerini değiştireceğiz. Bir insan canının daha kaybedilmesine müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİN ÇORUM’DA KALMAYI VE YAŞAMAYI HAYAL ETMELERİNİ SAĞLAYACAĞIZ”

Vatandaşlar için uygun fiyatlı otoparklar yaparak caddelere parka izin vermeyeceklerini ve bu sayede trafik sorununu çözmeyi hedeflediklerini anlatan Özdemir, diğer vaatlerini şöyle sıraladı: “Emeklilerimize belediye tarafından sunulan hizmetlerden indirimli olarak faydalanmalarını sağlayacağız. Su kullanımlarında indirim sağlayacağız. Ekmek üretimimizi arttıracak, halk ekmek büfe sayılarını çoğaltacağız. İlimizde organize sanayi bölgesi ihtiyaçlarının temini için, işsizlik sorununa katkı sunmak için belediyece meslek edindirme kurslarını açacağız. İlimizin 2. derece deprem bölgesi olması nedeni ile kentsel dönüşüm ihtiyacımız nedeni ile bu işlemleri kat sınırı olacak, şehrimize kimlik kazandıracak şekilde gerçekleştireceğiz. Başı boş sokak hayvanları için öncelikle hayvanların gönüllülerce sahiplendirilmesi için öncü ve teşvik edici olacağız. Sahiplenilmeyen hayvanlar için belediye imkanları ölçüsünde barınmalarını sağlayacağız. Tüm anlattıklarım ve yapmayı düşündüklerimiz ile başta benim kızım olmak üzere genç kardeşlerimizin geleceklerinde Çorum'da kalmayı, Çorum'da yaşamayı ve yaşlanmayı hayal etmelerini sağlamaya çalışacağız.”